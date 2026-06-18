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10:59 (UTC+5), 18 Июня 2026

Статистики Башкирии сообщили о новых изменениях цен на продукты

В Башкирии изменились средние потребительские цены на продукты питания, сообщили в Башстате.

Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По данным еженедельного мониторинга, в республике подешевели яйца, сливочное и подсолнечное масло, молоко, творог, свежие помидоры, сыры, все виды колбас, сметана, мука, свинина, баранина и другие продукты. За неделю их стоимость снизилась на 0,06 — 2,40 процента.

И, наоборот, «подросли» в цене черный чай, свекла, рис, пшено, бананы, макароны, гречневая крупа, мороженая рыба, кефир, куры, капуста, сахар, соль и другие продукты. По сравнению с предыдущей неделей, они стали дороже на 0,11 — 6,48 процента.

Неизменной за это время осталась в республике только стоимость хлеба. Килограмм пшеничного хлеба обходится сейчас жителям Башкирии в среднем в 113 рублей, ржано-пшеничного — 98 рублей.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия значительно увеличила экспорт продукции АПК.

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