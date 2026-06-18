Статистики Башкирии сообщили о новых изменениях цен на продукты

По данным еженедельного мониторинга, в республике подешевели яйца, сливочное и подсолнечное масло, молоко, творог, свежие помидоры, сыры, все виды колбас, сметана, мука, свинина, баранина и другие продукты. За неделю их стоимость снизилась на 0,06 — 2,40 процента.
И, наоборот, «подросли» в цене черный чай, свекла, рис, пшено, бананы, макароны, гречневая крупа, мороженая рыба, кефир, куры, капуста, сахар, соль и другие продукты. По сравнению с предыдущей неделей, они стали дороже на 0,11 — 6,48 процента.
Неизменной за это время осталась в республике только стоимость хлеба. Килограмм пшеничного хлеба обходится сейчас жителям Башкирии в среднем в 113 рублей, ржано-пшеничного — 98 рублей.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия значительно увеличила экспорт продукции АПК.
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