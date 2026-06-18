Башкирия продала Китаю 48 тонн гречневой шелухи

Надзорное ведомство проконтролировало еще 48 тонн гречневой лузги, подготовленные предприятием из Дюртюлинского района Башкирии для экспорта в Китай. Партия побочной продукции переработки гречихи прошла необходимый досмотр и оформление.

Отобранные образцы подкарантинной продукции прошли лабораторные экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«Опасных карантинных организмов не выявлено, вся продукция соответствует требованиям страны-импортера и отгружена на экспорт», — отметили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Напомним, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» АПК республики к 2030 году необходимо увеличить объемы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года. Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Справочно. Гречневая лузга — это отходы, остающиеся после промышленной переработки гречневого зерна. Она может использоваться в разных сферах благодаря своему составу, который включает клетчатку, минералы и другие биологически активные вещества. В числе отраслей, где используется гречневая лузга – сельское хозяйство и садоводство, пищевая промышленность, производство строительных материалов и т. д.