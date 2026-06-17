В Уфе продолжают укладывать тротуарную плитку

В Уфе с началом строительного сезона возобновилась реконструкция тротуаров в центре города. Как сообщили в УЖКХ, в разгаре работы на улице Ленина в квартале от Краснодонской до бульвара Ибрагимова. На нечётной стороне готовность составляет 85%, на чётной — 30%. Больше половины работ выполнено на участке до здания №67 по улице Ленина до Краснодонской. Также обновляются тротуары по ул. Советской на отрезке от Пушкина до Валиди (35%). Тротуарная плитка укладывается на бетонное основание, продуманы подвод электричества для уличного освещения и система автополива.

Где пешеходные дороги переделали в прошлом году, рассказывали ранее.