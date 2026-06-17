В Уфе привели в порядок парк Лесоводов

Уфимские коммунальщики провели очистку парка им. Лесоводов от валежника, сухостоя и аварийных деревьев. Территория сразу стала выглядеть более опрятной и ухоженной, ведь все отходы тут же вывозились с зелёной территории.

Этот парк, соседствующий с Ботаническим садом, — крупнейший лесной массив в южной части города. Уборку деревьев, которые могут обрушиться на пешеходные дорожки, проводят здесь регулярно. После того, как в 2024 году в парке провели масштабную очистку в рамках реконструкции, работы стало намного меньше, отметили в «Горзеленхозе».