На севере Уфы реконструируют тепломагистраль

В Уфе в рамках инвестиционной программы реконструируют тепломагистраль № 1 по улице Ульяновых с пересечением улиц Юбилейной и Кислородной. Заменят 251 погонный метр в двухтрубном исчислении, сообщает администрация города.

Работы пройдут без длительного отключения горячей воды – технологическая часть будет выполнена в рамках плановых отключений по утвержденным графикам ремонтов и гидравлических испытаний, согласованных с муниципалитетом.

На данный момент производятся земляные работы, демонтированы плиты перекрытия и старые трубопроводы, заменяют железобетонные конструкции канала и тепловых камер. Используются современные трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными стальными, главные из них – более длительный срок эксплуатации, а также значительное снижение тепловых потерь при передаче ресурса потребителю. Кроме того, система оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит в случае необходимости в кратчайшие сроки локализовывать и устранять повреждения на сетях с минимальным неудобством для жителей города.

Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства – до сентября. Все мероприятия направлены на повышение надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения для почти пяти тысяч жителей домов и производственных объектов.

Ранее сообщалось, что в Уфе выявили множество нарушений при ремонте инженерных сетей.