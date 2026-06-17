На севере Уфы реконструируют тепломагистраль

В Уфе в рамках инвестиционной программы реконструируют тепломагистраль № 1 по улице Ульяновых с пересечением улиц Юбилейной и Кислородной. Заменят 251 погонный метр в двухтрубном исчислении, сообщает администрация города.
Работы пройдут без длительного отключения горячей воды – технологическая часть будет выполнена в рамках плановых отключений по утвержденным графикам ремонтов и гидравлических испытаний, согласованных с муниципалитетом.
На данный момент производятся земляные работы, демонтированы плиты перекрытия и старые трубопроводы, заменяют железобетонные конструкции канала и тепловых камер. Используются современные трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными стальными, главные из них – более длительный срок эксплуатации, а также значительное снижение тепловых потерь при передаче ресурса потребителю. Кроме того, система оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит в случае необходимости в кратчайшие сроки локализовывать и устранять повреждения на сетях с минимальным неудобством для жителей города.
Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства – до сентября. Все мероприятия направлены на повышение надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения для почти пяти тысяч жителей домов и производственных объектов.
Ранее сообщалось, что в Уфе выявили множество нарушений при ремонте инженерных сетей.
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