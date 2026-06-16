ЦБ выпустил памятный набор с копейками

Банк России выпускает в обращение нумизматический набор в сувенирной упаковке. В нём монеты номиналом 1 и 5 копеек из стали, плакированной мельхиором; 10 и 50 копеек из стали с латунным гальваническим покрытием; 1, 2 и 5 рублей из стали с никелевым гальваническим покрытием; 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием. Качество чеканки улучшенное — «бриллиант-анциркулейтед». Тираж набора — всего 35 тысяч.