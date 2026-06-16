На севере Башкирии отремонтируют мост через реку Мысовку

Трафик по мосту составляет 4,7 тыс. автомобилей в сутки, сообщили в минтрансе РБ. Во время ремонта машины проходят реверсивно по одной полосе. Открыть мост планируется до конца 2026 года.
В программе ремонта— устранение дефектов на опорах и пролётном строении, выравнивание и гидроизоляция дорожного слоя, новый асфальтобетон.
Всего в 2026 году в Башкирии по нацпроекту отремонтируют 15 мостов. В том числе, также в северной части республики, ремонтируют мост через реку Ай в Мечетлинском районе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.