На севере Башкирии отремонтируют мост через реку Мысовку

Трафик по мосту составляет 4,7 тыс. автомобилей в сутки, сообщили в минтрансе РБ. Во время ремонта машины проходят реверсивно по одной полосе. Открыть мост планируется до конца 2026 года.

В программе ремонта— устранение дефектов на опорах и пролётном строении, выравнивание и гидроизоляция дорожного слоя, новый асфальтобетон.