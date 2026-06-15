В Башкирии улучшат контроль за гидротехническими сооружениями

В правительстве Башкирии под председательством премьер-министра РБ Андрея Назарова прошло совещание, посвящённое безопасности гидротехнических сооружений (ГТС).

Андрей Назаров обратил внимание на то, что существующий уровень безопасности объектов создаёт риски возникновения чрезвычайных ситуаций со значительным материальным ущербом. В республике насчитывается 524 гидротехнических сооружения, порядка 80% из которых находятся в муниципальной собственности. На необходимость приведения документации в порядок указывают как органы прокуратуры, так и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Одной из причин сложившейся ситуации является эксплуатация многих гидротехнических сооружений без соответствующих деклараций. Органы местного самоуправления обязаны неукоснительно соблюдать требования законодательства о безопасности ГТС, в том числе в части наличия деклараций безопасности и полисов обязательного страхования гражданской ответственности», — подчеркнул премьер-министр.

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов доложил, что сеть ГТС охватывает 51 муниципальный район и 4 городских округа. Из общего числа 14 крупнейших сооружений объёмом более 10 млн куб. м участвуют в регулировании стока в период половодья (в их числе Павловское, Юмагузинское, Нугушское и Кармановское водохранилища). Ещё 510 ГТС используются для сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых нужд.

«Все сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, в период прохождения весеннего половодья аварийных ситуаций допущено не было. Однако ключевой проблемой остаётся оформление разрешительной документации. На объектах федеральной и республиканской собственности требования федерального закона соблюдаются в полном объёме: декларации безопасности и правила эксплуатации разработаны, сооружения зарегистрированы в Российском регистре гидротехнических сооружений. В то же время из 417 ГТС муниципальной собственности разрешительная документация имеется не у всех», – отметил Нияз Фазылов.

Министерство природопользования и экологии РБ в настоящее время разрабатывает региональную программу обеспечения безопасности ГТС.

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