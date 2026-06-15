Башкирия вошла в число регионов с самым большим ростом зарплат

В Башкирии предлагаемая зарплата выросла с прошлой весны на 40% до 86,2 тыс. руб., по данным «Авито Работы». Эксперты ресурса посчитали средние показатели по вакансиям регионов. Республика оказалась на 10 месте в топ-10 субъектов, показавших самый значительный рост предложенных зарплат.

Ранее сообщали: в прошлом году жители Башкирии зарабатывали в среднем 72 тыс. руб., а самые высокие заработки обнаружили у жителей Уфы, Уфимского и Хайбуллинского районов.