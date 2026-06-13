В Башкирии завершили ремонт важного участка трассы М-5 в Чишминском районе

Перестелено покрытие, укреплены обочины и нанесена разметка. Все это сделали дорожные службы на участке трассы М-5 «Урал» - Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки около деревни Ирек по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любови Минаковой, эта дорога входит в опорную сеть России.

«Она проходит по территории Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 „Урал“. Кроме того, это туристическое направление, благодаря которому можно добраться до гор Сусактау, Сатыртау, Ярыштау, а также до самого крупного озера Башкортостана — Аслыкуля, на котором любят отдыхать жители и гости республики», — рассказала руководитель ведомства.

Всего в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние около 16 км дороги М-5 «Урал» − Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. По состоянию на июнь 2026 года отремонтировали 5,2 км данной дороги в Альшеевском и Чишминском районах. На остальных участках работы продолжаются. Завершить ремонт планируется до конца года.

Ранее «Башинформ» сообщал о ремонте на других важных дорогах региона в рамках нацпроекта.