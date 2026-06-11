Стало известно, что подорожало и подешевело в Башкирии больше всего

Статистики Башкирии сообщили об очередном изменении средних потребительских цен в регионе.
По данным еженедельного мониторинга Башстата, некоторое снижение цен в республике продемонстрировали яйца, молоко, рис, бананы, яблоки, свекла, сметана, печенье, мука, черный чай, свинина, полукопченая и варено-копченая колбаса, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, сыры и другие продукты. За неделю их стоимость снизилась на 0,01 — 1,94 процента.
И, наоборот, подорожали за это время свежие огурцы, морковь, капуста, мороженая рыба, сахар, пшено, мясные консервы для детского питания, говядина, вермишель, соль, помидоры и другие продукты. За неделю они «подросли» в цене на 0,8 — 12,44 процента.
Как ранее сообщал Башинформ, в марте 2026 года цены в республике росли медленнее, чем в феврале. При этом годовая инфляция почти не изменилась и сложилась на уровне 6,1%.
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