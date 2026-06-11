Премьер-министр Башкирии констатировал успешное развитие бизнеса в Агидели

За два года действия преференциального режима в Агидели заработали 182 новые компании.
«Да и в целом число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло — в 1,5 раза», — отметил Андрей Назаров.
За последнее два года в Агидели завершили 20 инвестпроектов, еще 17 находятся в активной стадии реализации. В прошлом году инвестиции в основной капитал выросли на 42,2%, а частные, внебюджетные вложения — в 3,2 раза.
«Считаю, это степень доверия бизнеса тем условиям, которые созданы в городе», — добавил глава кабмина Башкирии.
Для новых предпринимателей в Агидели действуют льготы по налогам, снижена арендная ставка на государственное и муниципальное имущество — до 1 рубля за квадратный метр.
«Сейчас работаем над следующим этапом либерализации инвестиционного законодательства. Башкортостанский инвестиционных режим даст еще преференций для развития города», — подытожил Андрей Назаров.
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