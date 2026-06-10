В Уфе изменят стоимость покупки жилья по договору соцнайма

В Уфе планируется утвердить новый расчётный показатель рыночной стоимости приобретения жилья на одного члена семьи по договору соцнайма в 2026 году. Об этом сообщает уфимский горсовет.
Расчетный показатель стоимости покупки квадратного метра жилья, исходя из нормы предоставления 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на человека, предлагается установить в размере 122,85 тысячи рублей. Отметим, что согласно законодательству, данный показатель устанавливает орган местного самоуправления с целью признания гражданина малоимущим для постановки на учет нуждающихся в жилье. По данным федеральной службы госстатистики по РБ, средняя цена квадратного метра жилья в первом квартале 2026 года по Уфе на первичном рынке составила 160 396 рублей, на вторичном рынке – 122 845 рублей.
Ранее сообщалось, что минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии.
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