В Уфе изменят стоимость покупки жилья по договору соцнайма

В Уфе планируется утвердить новый расчётный показатель рыночной стоимости приобретения жилья на одного члена семьи по договору соцнайма в 2026 году. Об этом сообщает уфимский горсовет.

Расчетный показатель стоимости покупки квадратного метра жилья, исходя из нормы предоставления 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на человека, предлагается установить в размере 122,85 тысячи рублей. Отметим, что согласно законодательству, данный показатель устанавливает орган местного самоуправления с целью признания гражданина малоимущим для постановки на учет нуждающихся в жилье. По данным федеральной службы госстатистики по РБ, средняя цена квадратного метра жилья в первом квартале 2026 года по Уфе на первичном рынке составила 160 396 рублей, на вторичном рынке – 122 845 рублей.

Ранее сообщалось, что минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии.