В городе Башкирии построят скейт-парк и площадку для выгула собак

В центре Салавата продолжается благоустройство сквера по бульвару Космонавтов — самой красивой зелёной зоны промышленного города. Большую часть территории благоустроили в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году достроят скейт-парк с освещением и скамейками. Деревья будут сохранены. Также в плане — огороженная площадка для выгула собак со снарядами и игровой зоной, и площадка для торговли с навесами и видеонаблюдением.