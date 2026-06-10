В Башкирии выделят 397 млн рублей на содержание дорожных камер

Центр организации дорожного движения Башкирии ищет исполнителя заказа на содержание 621 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «Автоураган-ВСМ2». Об этом сообщает РБК-Уфа. Продолжительность обслуживания — 1 год. Начальная стоимость контракта — 397,4 млн руб. Камеры расположены в населённых пунктах, на трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Камеры должны работать круглосуточно, электропитанием их обеспечивает подрядчик. Это не первый контракт на обслуживание дорожных камер — ранее ЦОДД направил 178 млн руб. на содержание 292 комплексов фотовидеофиксации.

Также сообщали: в прошлом году дорожные камеры засняли 6,2 млн нарушителей ПДД.