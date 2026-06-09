В федеральный реестр Минпромторга России включен кластер производителей сельхозмашиностроительной техники РБ.



Как отметил Андрей Назаров, для Башкирии, как аграрной республики, это очень важно. Местным сельхозпроизводителям необходима современная, надежная, своя техника — от компонентов до готовых машин и сервисного обслуживания. Новый кластер как раз позволит выстроить такие замкнутые производственные цепочки, развивать роботизированные решения, снижать издержки и усиливать импортозамещение.



«В объединение вошли семь предприятий из Башкортостана и Ставропольского края. Координировать работу будет Ассоциация кластеров Республики Башкортостан — она поможет предприятиям наладить кооперацию и привлечь федеральные меры поддержки, льготные займы и гранты, — пояснил премьер-министр правительства РБ. — Сегодня в реестре минпромторга уже 31 промышленный кластер Башкортостана. Республика — абсолютный лидер страны по созданию и развитию промышленных кластеров. Это сильная база для экономики, новых рабочих мест и будущего нашего АПК».

Напомним, этой весной Башкирия стала пилотным регионом России, где начала свою работу машинно-технологическая компания (МТК).