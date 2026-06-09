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06:34 (UTC+5), 09 Июня 2026

В реестр минпромторга РФ включен сельхозмашиностроительный кластер Башкирии

В Башкирии стартовал новый этап промышленной кооперации, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Фото: Андрей Назаров | канал в Макс
Галина Бахшиева

В федеральный реестр Минпромторга России включен кластер производителей сельхозмашиностроительной техники РБ.
 
Как отметил Андрей Назаров, для Башкирии, как аграрной республики, это очень важно. Местным сельхозпроизводителям необходима современная, надежная, своя техника — от компонентов до готовых машин и сервисного обслуживания. Новый кластер как раз позволит выстроить такие замкнутые производственные цепочки, развивать роботизированные решения, снижать издержки и усиливать импортозамещение.
 
«В объединение вошли семь предприятий из Башкортостана и Ставропольского края. Координировать работу будет Ассоциация кластеров Республики Башкортостан — она поможет предприятиям наладить кооперацию и привлечь федеральные меры поддержки, льготные займы и гранты, — пояснил премьер-министр правительства РБ. — Сегодня в реестре минпромторга уже 31 промышленный кластер Башкортостана. Республика — абсолютный лидер страны по созданию и развитию промышленных кластеров. Это сильная база для экономики, новых рабочих мест и будущего нашего АПК».

Напомним, этой весной Башкирия стала пилотным регионом России, где начала свою работу машинно-технологическая компания (МТК).

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