В Башкирии с начала года построили более 500 тысяч «квадратов» жилья

В Башкирии за январь – апрель возведено 530 тыс. кв. метров жилья, из них 72,6 тыс. «квадратов» — в многоквартирных домах. Основная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство. Но при это и объём жилья в МКД вырос к январю – апрелю 2025 года на 19%. Цифры озвучил на заседании Ассоциации застройщиков РБ премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Глава кабмина отметил, что на рынке жилищного строительства всё более крупную долю занимают проекты комплексного развития территорий. В регионе по проектам КРТ можно построить 4,7 млн кв. метров, а объём инвестиций оценивается почти в 400 млрд руб.
Ранее сообщали, как жители Башкирии берут ипотеку на строительство ИЖС.
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