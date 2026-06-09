В Башкирии с начала года построили более 500 тысяч «квадратов» жилья

В Башкирии за январь – апрель возведено 530 тыс. кв. метров жилья, из них 72,6 тыс. «квадратов» — в многоквартирных домах. Основная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство. Но при это и объём жилья в МКД вырос к январю – апрелю 2025 года на 19%. Цифры озвучил на заседании Ассоциации застройщиков РБ премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Глава кабмина отметил, что на рынке жилищного строительства всё более крупную долю занимают проекты комплексного развития территорий. В регионе по проектам КРТ можно построить 4,7 млн кв. метров, а объём инвестиций оценивается почти в 400 млрд руб.

Ранее сообщали, как жители Башкирии берут ипотеку на строительство ИЖС.