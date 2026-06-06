Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии

По данным мониторинга Башстата, некоторое снижение продемонстрировали цены на куриные яйца, бананы, яблоки, макароны, пшено, говядину, свинину, овощные и мясные консервы для детского питания, полукопченую и варено-копченую колбасу, свежие помидоры, кефир, муку и другие продукты. За неделю их стоимость снизилась на 0,01 - 2,36 процента.

И, наоборот, подорожали за это время свежие огурцы, морковь, репчатый лук, свекла, капуста, творог, куры, печенье, подсолнечное и сливочное масло, соль, черный чай, вареная колбаса, мороженая рыба, рис шлифованный, сыры и другие продукты. За неделю они стали дороже на 0,08 - 6,84 процента.

Неизменными за неделю остались в республике цены на баранину, сосиски, сардельки, цельное пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и ржано-пшеничный хлеб.

Как ранее сообщал Башинформ, в марте 2026 года цены в республике росли медленнее, чем в феврале. При этом годовая инфляция почти не изменилась и сложилась на уровне 6,1%.