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13:25 (UTC+5), 06 Июня 2026

Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии

В Башкирии вновь изменились средние потребительские цены на отдельные виды товаров, сообщили в Башстате.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

По данным мониторинга Башстата, некоторое снижение продемонстрировали цены на куриные яйца, бананы, яблоки, макароны, пшено, говядину, свинину, овощные и мясные консервы для детского питания, полукопченую и варено-копченую колбасу, свежие помидоры, кефир, муку и другие продукты. За неделю их стоимость снизилась на 0,01 - 2,36 процента. 

И, наоборот, подорожали за это время свежие огурцы, морковь, репчатый лук, свекла, капуста, творог, куры, печенье, подсолнечное и сливочное масло, соль, черный чай, вареная колбаса, мороженая рыба, рис шлифованный, сыры и другие продукты. За неделю они стали дороже на 0,08 - 6,84 процента.

Неизменными за неделю остались в республике цены на баранину, сосиски, сардельки, цельное пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и ржано-пшеничный хлеб. 

Как ранее сообщал Башинформ, в марте 2026 года цены в республике росли медленнее, чем в феврале. При этом годовая инфляция почти не изменилась и сложилась на уровне 6,1%.

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