В Уфе стало известно о важном этапе подготовки к отопительному сезону

В Уфе продолжаются работы по промывке внутридомовых систем центрального отопления и их гидравлическим испытаниям. На сегодняшний день проведена промывка в 2162 домах, опрессовка – в 992, сообщает администрация города.
Продолжается подготовка объектов социальной сферы. На данный момент работы проведены в 132 учреждениях. Ресурсоснабжающие организации Уфы также активно ведут подготовку к отопительному сезону. Так, ООО «БашРТС» провело работы по промывке систем отопления с опережением графика – на 1844 объектах.
Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.
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