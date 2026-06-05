В Уфе состоялось совещание руководителей медицинских подразделений ПАО «Газпром»

В Уфе состоялось корпоративное отчетное совещание руководителей медицинских подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» по итогам работы за 2025 год.

Начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Цибарев, открывая встречу, обозначил ключевые акценты предстоящего диалога, в числе которых – основные векторы развития корпоративной производственной медицины, вызовы и их возможные решения, а также специфику этой дисциплины в газовой отрасли:

– В отличие от обычной поликлиники или стационара в городах, куда человек приходит по причине недуга, производственная медицина идет к работнику сама и решает задачи, связанные со здоровьем в ходе его трудовой деятельности непосредственно на производстве. Это часть рабочего процесса, поэтому наш главный объект заботы – производственный персонал, работающий во вредных условиях труда.

В приветственном слове генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов рассказал о миссии предприятия – надежной транспортировке порядка 100 миллиардов кубометров газа в год и подчеркнул, что масштабные задачи по модернизации инфраструктуры невозможны без системной заботы о человеке. Безусловным приоритетом руководитель предприятия назвал производственную безопасность:

– Именно поэтому наши программы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности интегрированы с медицинским сопровождением. Только когда сотрудник уверен в своей защищенности на рабочем месте, а риски сведены к минимуму, мы можем говорить о полноценной культуре производственной безопасности. И здесь корпоративная медицина выступает надежным подспорьем.

Генеральный директор Общества Шамиль Шарипов поблагодарил руководство компании за поддержку в укреплении материально-технической базы Медико-санитарной части: только по программам лизинга в подразделение поступило 76 единиц современного оборудования.

Участники совещания рассмотрели практики формирования корпоративной среды здорового образа жизни, новые образовательные стратегии в подготовке врачей, цифровую программу сопровождения работников с хроническими заболеваниями сердца, архитектурные решения единой цифровой платформы, которая объединит диспансеризацию, телемедицину и контроль модифицируемых факторов риска в реальном времени.

Своим опытом поделились представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром переработка», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и других предприятий.

– На совещании присутствуют руководители и специалисты из разных регионов страны – от севера до юга и с запада на восток, что отражает масштаб присутствия компании «Газпром» по всей России. Все, что связано со здоровьем наших работников, которые трудятся зачастую на опасных производственных объектах, во вредных условиях труда, – это очень важный и актуальный вопрос для всех нас. Мы собрались в столице Башкортостана, где действительно накоплен многолетний передовой опыт, который можно тиражировать в других дочерних обществах. Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Уфа» признана одной из лучших в системе «Газпрома», – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром переработка» Дмитрий Пономарев.

– Для нас здоровье сотрудников – это не только социальная ответственность, но и важнейший элемент производственной безопасности. Работник, который своевременно проходит медицинский контроль, получает необходимую профилактическую поддержку и находится в безопасных условиях труда, – это основа надежной работы предприятия, – подчеркнул в своем выступлении главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустэм Закирьянов.

В рамках совещания организована работа профильной выставки медицинского оборудования, где ведущие производители, поставщики, а также партнеры Группы Газпром представили новейшие диагностические и лечебные комплексы и цифровые технологии, а здравницы Башкортостана презентовали свой потенциал для компании «Газпром».