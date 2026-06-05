В Уфе прошло совещание по интеграции ресурсов корпорации и регионов в промышленную медицину

В Уфе прошло расширенное совещание «Промышленная медицина и здоровьесбережение: интеграция ресурсов корпорации и регионов», посвященное новым стандартам взаимодействия государства, бизнеса и науки.

Площадка для совещания выбрана неслучайно. Республика Башкортостан – опорный регион для нефтегазовой отрасли и ПАО «Газпром».

Как отметили участники, вопросы сохранения здоровья трудовых коллективов сегодня перешли из разряда социальных в разряд факторов устойчивости государства. Кадровый дефицит, технологическая перестройка, санкционные риски требуют большого внимания, и перед отраслью стоит задача – создать такую систему заботы о здоровье, которая будет функционировать независимо от того, в каком регионе и на каких объектах трудятся соотечественники.

С 2022 года между Республикой Башкортостан и ПАО «Газпром» действует соглашение о сотрудничестве, в регионе успешно работает ассоциация «Газпром» в Башкортостане», объединяющая 30-тысячную команду газовиков и членов их семей. За пять лет в республике построено более 40 объектов здравоохранения, треть из которых – высокотехнологичные. Параллельно переоснащаются медицинские подразделения дочерних обществ ПАО «Газпром».

Программа совещания охватила широкий спектр вопросов – от управления здоровьем как операционным активом до автоматизации медицинских процессов.

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин представил концепцию «ПромМедицина 2.0», сделав акцент на использовании созданной инфраструктуры в республике:

– Проблемы могут быть одинаковыми, но решения всегда будут разные. Поэтому здесь есть возможность тиражировать лучшие практики на всей территории. Это важно и для работодателей, и для государственного сектора. Во взаимодействии с коллегами получилось обменяться мнениями и выработать ряд решений, которые в дальнейшем, думаю, будут реализованы.

Проректор по учебной работе БГМУ Вероника Изосимова выступила с докладом «Учить-Исследовать-Внедрять», раскрывающим переход от образовательных компетенций к практическим решениям в области системного здоровьесбережения.

Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская рассказала о возможностях санаторно-курортного лечения в регионе и реабилитации работающего населения. Она подчеркнула важность многолетнего сотрудничества республики с «Газпромом», отметив, что это партнерство началось в непростой период глобальной переоценки ценностей и задало новые векторы:

– Период пандемии дал серьезный опыт, который теперь заставляет учитывать изменчивость мира и скорость принятия решений. Благодаря «Газпрому» мы изучили новые направления и подходы в своей работе. Наша общая цель – сделать так, чтобы человек был здоров и сохранял активное долголетие.

Участники совещания рассмотрели современные методики лечения пациентов, включая передовые технологии, доступные в рамках интеграции корпоративной и региональной медицины, практическое применение искусственного интеллекта в здравоохранении – экосистему Яндекс для врачей и возможности цифровых платформ.