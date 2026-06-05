Т-Банк подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Правительством Республики Башкортостан на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соглашение подписали председатель совета директоров Группы «Т-Технологии» Алексей Малиновский и премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.



Партнерство направлено на развитие передовых финансовых технологий, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности республики. Соглашение предусматривает расширение программ доступного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей региона, а также внедрение инструментов «зеленого финансирования» для поддержки ключевых экологических инициатив. Банк также продолжит системную работу по повышению финансовой грамотности населения.



Алексей Малиновский, председатель совета директоров Т-Технологий:



«Каждый третий житель России уже является клиентом Т — это более 55 млн пользователей наших сервисов и продуктов. Популярность Т среди российского бизнеса также растет: каждый четвертый представитель МСБ и больше половины из топ-400 крупнейших компаний России — наши клиенты. Суммарно мы обслуживаем более 1 млн предпринимателей и компаний.



Сотрудничество с государственными органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально-экономическому развитию конкретных территорий. Использование потенциала Группы позволит реализовывать проекты, которые обеспечат дополнительный стимул для развития региональной экономики и создадут долгосрочный эффект для территорий и их жителей».



Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан:



«Башкортостан уже несколько лет уверенно удерживает третью строчку в национальном рейтинге инвестиционного климата. Для нас это не просто цифры — это результат системной работы и живое подтверждение, что республика открыта для партнёров. Подписанное с «Т-Технологии» соглашение направлено на реализацию государственных программ, национальных и региональных проектов. Вместе мы будем работать над повышением инвестиционной привлекательности республики, конкурентоспособности территорий и, главное, над ростом благосостояния жителей Башкортостана».