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13:01 (UTC+5), 05 Июня 2026

Совкомбанк и компания «РУБРИК» подписали на ПМЭФ самое милое соглашение о сотрудничестве

Фото: ПАО «Совкомбанк» | предоставлено пресс-службой

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме Совкомбанк и российская компания «РУБРИК», создающая конструкторы и развивающие игры для детей, заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание уже назвали одним из самых необычных и тёплых в деловой программе форума.

Банк ранее выступил организатором дебютного выпуска облигаций для «РУБРИК» и теперь намерен развивать партнёрство, способствуя расширению доступных финансовых инструментов и укреплению позиций компании на рынке. При этом для Совкомбанка поддержка подобных инициатив – не разовая акция, а последовательная стратегия: банк системно участвует в проектах, направленных на развитие детей и социальной сферы.

«РУБРИК» – молодая российская компания, основанная в сентябре 2023 года. Она специализируется на создании конструкторов, игр, мультсериалов и образовательных продуктов в партнёрстве с популярными локальными лицензиями и крупнейшими компаниями страны. Бренд уже выпустил конструкторы по мотивам культовых проектов – видеоигры Atomic Heart, сериала «Кибердеревня», а также коллекции в сотрудничестве с ФК «Спартак-Москва», по заказу «Северстали», «Додо пиццы» и других компаний.

«Нам импонируют смелые и нетривиальные проекты, особенно если они направлены на благо детей и развитие индустрии детства в России, – прокомментировал зампред Совкомбанка Михаил Автухов. – Сотрудничество с «РУБРИК» – яркий пример того, как финансовая поддержка может помочь создать качественный и патриотичный продукт для самого важного, что у нас есть, – для наших детей».

Айнар Абдрахманов генеральный директор компании «РУБРИК»: «Очень ценно, когда такие крупные финансовые игроки, как Совкомбанк, видят в нас одновременно и сильный бизнес-проект, и важную культурную составляющую. Благодаря этому у нас появляется возможность использовать современные финансовые инструменты для ускорения роста компании».

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