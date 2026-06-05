«Роснефть», УГНТУ и Университет Цинхуа будут готовить кадры для нефтегазовой отрасли

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между ПАО «НК «Роснефть», китайским Университетом Цинхуа и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ).

Документ предусматривает создание уникальных совместных образовательных программ двух передовых вузов для сотрудников российской нефтяной компании. Обучение будет проходить по таким высокотехнологичным направлениям, как цифровизация, искусственный интеллект, новые технологии в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в фокусе внимания окажутся управление научно-технической и инновационной деятельностью, реализация климатических проектов и локализация производства.

Развитие партнерства между компанией, уфимским и китайским университетами носит стратегический характер, так как 2026 и 2027 годы официально объявлены перекрестными Годами сотрудничества в области образования между двумя странами.

Уфимский государственный нефтяной технический университет является стратегическим партнером «Роснефти» и «Башнефти» уже более 25 лет. УГНТУ имеет статус регионального опорного вуза и является единственным профильным нефтегазовым университетом страны, который включен в специальную часть федерального проекта «Приоритет 2030». На базе горно-нефтяного факультета при поддержке нефтяной компании создан современный Научно-образовательный центр. Сегодня 11 базовых и выпускающих кафедр УГНТУ целенаправленно готовят специалистов для дочерних предприятий компании.

Китайский партнер проекта, Университет Цинхуа (основан в 1911 году), возглавляет рейтинг лучших высших учебных заведений КНР и входит в топ-20 университетов мира. Эксперты признают его глобальным лидером в области технологических компетенций и разработок. Сотрудничество с Цинхуа развивается с 2021 года: совместно реализуются программы повышения квалификации и обучающие модули, к которым также привлекаются партнерские вузы — УГНТУ и МГИМО.