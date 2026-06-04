ЦБ выпустит памятную монету в честь Чувашии

Банк России 5 июня выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Чувашская Республика» серии «Российская Федерация». Тираж монеты – 1 млн штук. Диаметр круга монеты 27 мм, она комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
В честь Уфы как города трудовой доблести ЦБ в прошлом году выпустил также 1 млн монет, а в честь 450-летия столицы Башкирии напечатал 3 тысячи памятных серебряных монет.
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