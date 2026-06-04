«Башспирт» продлил лицензии на производство алкоголя до 2031 года

Обновлённые разрешения действуют до 6 июля 2031 года. Они позволяют предприятию производить, хранить и поставлять водку, ликёроводочные изделия, виски, зерновые дистиллированные напитки, джин и ликёры, а также этиловый спирт из пищевого сырья.

Продление лицензий подтверждает соответствие предприятия всем установленным законодательным требованиям и высоким стандартам качества производства. Компания продолжает реализацию стратегии развития и укрепление позиций на российском рынке.

АО «Башспирт» — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Предприятие входит в топ-5 по объёмам производства водки. По итогам 2025 года компания получила более 11,57 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 266,5 млн рублей. Объём производства за год достиг почти 5,97 млн декалитров продукции, реализация — 6,01 млн декалитров. В числе планов компании — дальнейшее расширение ассортимента и выход на новые рынки.

Ранее «Башспирт» первым в России получил веганский сертификат на алкогольную продукцию и уксусы, подтверждающий отсутствие компонентов животного происхождения в производстве.