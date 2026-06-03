В Уфе в Шакше обновят систему канализации

В частном секторе уфимского микрорайона Шакша строят централизованную канализацию. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в минЖКХ РБ, новые трубы укладывают на протяжении 970 метров от дома №1 до №48 по улице Изыскательской. Старая система уже не справлялась с нагрузкой и не соответствовала экологическим стандартам.

Всего в текущем году в Башкирии в рамках федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры капитально отремонтируют и построят 46 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на общую сумму около 1,1 млрд руб.