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10:38 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Башкирии в Стерлитамаке ремонтируют оренбургскую трассу

И мост через реку Белую протяжённостью почти полкилометра.

Фото: минтранс РБ | сайт
Элина Ахметова
минтранс РБ сайтминтранс РБ сайт
Фото: минтранс РБ | сайт

В Стерлитамаке в текущем сезоне ведётся ремонт крупных дорожных объектов. Будет расширен обход города по трассе Р-240 Уфа — Оренбург и отремонтирован мост через реку Белую.

На обходе сейчас идут земельные работы: устройство полотна, рабочего слоя и основания из песчано-гравийной смеси. Эти работы планируется завершить до 1 ноября, сообщили в минтрансе РБ. 23-километровый участок будет расширен с 2 до 4 полос. Подрядчик выполнит работу за 3,9 млрд руб. при начальной стоимости контракта 4,1 млрд руб.

Кроме того, на оренбургской трассе неисправно освещение на участках общей протяжённостью 137,3 км. Половина объёма уже восстановлена, работы продолжаются. В том числе предстоит установить 80 опор, снесённых в результате ДТП.

На мосту через Белую работы пока не ведутся — подрядчик ждёт поставки материалов, пояснили в минтрансе. Они должны поступить в конце июля.

Ранее сообщали: возле Уфы ликвидировали колейность на участке трассы Р-240 в аэропорт.

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