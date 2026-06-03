ПМЭФ-2026: Совкомбанк назвал ключевые условия роста промышленных МСП

Для промышленных МСП сегодня особенно важны доступ к льготному финансированию, гарантийной поддержке и качественно подготовленные бизнес-проекты. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Дмитрий Барышников на сессии, организованной Клубом молодых промышленников.
Выступая на сессии «Как развиваются промышленные МСП в регионах: кооперация, экспорт, инвестпроекты», Дмитрий Барышников отметил, что Совкомбанк выступает дистрибьютором федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Среди наиболее востребованных инструментов он назвал программу 1764, реализуемую при участии Минэкономразвития и Корпорации МСП, а также программы с субсидированием процентных ставок.
Отдельное внимание, по его словам, сохраняется к механизмам зонтичного поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных фондов. Эти инструменты особенно значимы для предприятий малого и среднего бизнеса, у которых ограничен запас собственного капитала для развития и запуска новых проектов.
Дмитрий Барышников подчеркнул, что при рассмотрении заявок банк оценивает не только саму идею, но и качество ее финансовой проработки. Одной из самых распространенных причин, мешающих получить финансирование, он назвал недостаточно проработанный бизнес-план, слабую финансовую модель и отсутствие убедительного понимания будущих денежных потоков и рисков.
Также представитель Совкомбанка высказался за развитие дополнительных встреч с предпринимателями и новых форматов кооперации.
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