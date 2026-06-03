Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026

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Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис «ИИ-помощники для предпринимателей» и другие решения на базе искусственного интеллекта для малого, среднего и крупного бизнеса.

Предприниматели и корпоративные клиенты уже могут использовать ИИ-инструменты для автоматизации рутинных задач, подготовки документов, генерации контента и работы с клиентскими коммуникациями. Для бизнеса это означает снижение ручной нагрузки, ускорение операционных процессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов.

Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис «ИИ-помощники для предпринимателей». Среди доступных функций — инструменты для генерации контента, создания чат-ботов, а также ассистенты для решения конкретных бизнес-задач. Например, «Маркетолог» может создать контент-план, а «Юрист» — проверить договор на наличие рисков.

В рамках нового соглашения стороны планируют масштабировать сервис «ИИ-помощники», сформировать совместный перечень продуктовых решений на базе ИИ для разных отраслей экономики и реализовывать проекты с кастомизацией под требования заказчиков. Компании также разработают стратегию вывода ИИ-продуктов на рынок, включая специальные предложения, акции и программы лояльности для корпоративных клиентов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«ИИ-ассистенты, которые берут на себя алгоритмизируемые процессы, решают сразу целый ряд задач бизнеса: позволяют восполнить нехватку рабочих рук, повышают производительность труда, дают возможность тем же командам делать больше и вкладывать свой потенциал не в повторяющиеся операции, а в прорывы. Ко всему прочему, с ними работать становится интереснее — а это укрепляет лояльность сотрудников. Поэтому Билайн продолжает развивать сервис “ИИ-помощники” и расширяет партнерство с GPTunneL, которое уже показало высокую результативность и эффективность».

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Мы уже запустили для предпринимателей совместный сервис “ИИ-помощники”, который объединил более 100 моделей и инструментов в одном окне — от генерации контента до специализированных ассистентов для маркетологов и юристов. Подписание соглашения с GPTunneL — логичное продолжение нашего партнёрства. Наша задача — снять с предпринимателя часть рутины, которая каждый день забирает время у бизнеса. Вместо того чтобы искать подрядчиков для маркетинга, работы с документами или других операционных задач, предприниматель сможет решать многие из них в одном окне — быстро, понятно и фактически в один клик. Так у бизнеса появится больше времени и ресурсов на главное — рост, клиентов и развитие своего дела».

Климент Викулов, сооснователь GPTunneL:

«Партнёрство с Билайном для нас — важный шаг в развитии корпоративного направления. Мы уже видим спрос на “ИИ-помощников” со стороны B2B-клиентов Билайна. Новое соглашение позволит нам развивать решения GPTunneL для более широкой бизнес-аудитории через инфраструктуру и каналы продаж партнёра. Для клиентов это возможность быстрее запускать ИИ-сценарии в реальных бизнес-процессах, экономить время команд и получать прикладные инструменты под конкретные задачи».

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