Жители Уфы могут внести предложения по новой схеме теплоснабжения города

Администрация Уфы разместила на своем сайте проект актуализации на 2027 год схемы теплоснабжения города до 2042 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства, объявлено начало сбора замечаний и предложений по данному проекту.
Срок подачи письменных замечаний и предложений – с 5 по 25 июня 2026 года. Их можно направить в управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.
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