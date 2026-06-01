Жители Уфы могут внести предложения по новой схеме теплоснабжения города

Администрация Уфы разместила на своем сайте проект актуализации на 2027 год схемы теплоснабжения города до 2042 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства, объявлено начало сбора замечаний и предложений по данному проекту.

Срок подачи письменных замечаний и предложений – с 5 по 25 июня 2026 года. Их можно направить в управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.