Предприятия Башкирии и Северной Осетии объединились в мебельный кластер

В федеральный реестр Минпромторга включен новый межрегиональный мебельный кластер «Иристон», созданный на территории Башкортостана и Северной Осетии – Алании.
Теперь количество федеральных промышленных кластеров в Башкирии достигло 30, что укрепляет лидирующие позиции республики в России по данному показателю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект объединения производственных мощностей двух республик «Иристон» был инициирован в 2025 году на международном форуме в Омске.
Ключевым участником кластера от Башкортостана выступает туймазинская мебельная фабрика «Корона».
Общий объём инвестиций в проекты кластера превысит 800 млн рублей. Планируется создание более 1200 новых рабочих мест.
Создание единой кооперационной цепочки, от закупки сырья до дистрибуции готовой продукции, позволит участникам снизить логистические издержки и ускорить обмен технологиями.
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