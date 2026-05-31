Предприятия Башкирии и Северной Осетии объединились в мебельный кластер

В федеральный реестр Минпромторга включен новый межрегиональный мебельный кластер «Иристон», созданный на территории Башкортостана и Северной Осетии – Алании.

Теперь количество федеральных промышленных кластеров в Башкирии достигло 30, что укрепляет лидирующие позиции республики в России по данному показателю, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект объединения производственных мощностей двух республик «Иристон» был инициирован в 2025 году на международном форуме в Омске.

Ключевым участником кластера от Башкортостана выступает туймазинская мебельная фабрика «Корона».

Общий объём инвестиций в проекты кластера превысит 800 млн рублей. Планируется создание более 1200 новых рабочих мест.

Создание единой кооперационной цепочки, от закупки сырья до дистрибуции готовой продукции, позволит участникам снизить логистические издержки и ускорить обмен технологиями.