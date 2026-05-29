Власти Башкирии компенсируют почти 100 тысяч рублей за переход на газ

Перевод личного автомобиля на природное топливо может обойтись башкирским водителям почти в четыре раза дешевле рыночной цены. Об этом рассказали участники пресс-завтрака в Уфе, посвященного развитию газомоторного рынка в регионе. Вопросы финансовой выгоды и мер поддержки для граждан стали главными на встрече, где эксперты отрасли также обсудили безопасность метана и планы по расширению сети заправок в республике.

Как отметил заместитель генерального директора по продажам и развитию рынка ООО «Газпром газомоторное топливо» Борис Чеминава, на сегодняшний день в Башкортостане функционирует более 50 АГЗС, основным потребителем метана в регионе сегодня остается крупный коммерческий транспорт. По словам спикера, экономия для предприятий очевидна: газовое топливо остается в 2-2,5 раза дешевле дизельного. Так, одна из компаний, переведшая на метан 600 единиц техники, ежегодно экономит порядка 100 млн рублей, а грузоперевозчики фиксируют снижение затрат на 1,5 млн рублей на один автомобиль.

Вопросы экологии и безопасности стали ключевыми в выступлении заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павла Романенкова. Он подчеркнул принципиальную разницу между метаном и пропан-бутаном: метан – это чистый природный газ, который добывается на северных месторождениях, соответствует самым строгим экологическим нормам и считается самым безопасным. «Тот человек, который ездит на метане, заботится о здоровье окружающих, – отметил Романенков, приведя в пример улучшение экологии в Уфе за последние 10 лет, когда общественный транспорт массово перешел на газ.

Для стимулирования перехода государство предоставляет значительные субсидии. Как сообщил начальник отдела развития энергетической инфраструктуры министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Рафиков, размер региональных субсидий по переводу автомобилей на газ в 2026 году составляет 50 млн рублей. Кроме того, для владельцев автомобилей на метане действует скидка на проезд по Восточному выезду Уфы, а также обсуждается возможность бесплатной парковки в центре города.

Финансовых аспектов перевода автомобилей для физических лиц коснулся директор ООО «НПС-ТРАКС» Игорь Зорин: «Средняя стоимость перехода сегодня составляет около 130 тысяч рублей, но с учетом всех льгот для частных владельцев затраты могут сократиться почти на 97 тысяч рублей», – уточнил Игорь Зорин, отметив, что это делает переход на газ экономически выгодным и позволяет существенно экономить семейный бюджет. Однако, по мнению спикера, население недостаточно информировано о выгодах и безопасности такой технологии. Несмотря на активное строительство заправок и государственную поддержку, рынок сталкивается с проблемой восприятия со стороны частных владельцев и малого бизнеса. Зорин указал на то, что многие потребители до сих пор путают метан с пропаном, перенося на него стереотипы о взрывоопасности последнего. Между тем, как пояснил спикер, метан легче воздуха и при утечке просто улетучивается, что делает его гораздо безопаснее в нештатных ситуациях.

Исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Орхан Рзаев подвел итог дискуссии, отметив важность борьбы с устаревшими мифами. Он заявил, что стереотипы о сложности эксплуатации газобаллонного оборудования и его вреде для двигателя уже не соответствуют действительности: современные технологии безопасны и позволяют существенно снижать затраты. Для достижения целевых показателей по развитию рынка, обозначенных в концепции до 2035 года, необходимо объединить усилия государства и бизнеса, продолжая развивать инфраструктуру и просвещать потребителей.