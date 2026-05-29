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04:27 (UTC+5), 29 Мая 2026

В Башкирии после жалобы охранника легализовали 72 работника ЧОП

Легализация сотрудников принесла в казну более 10 млн рублей.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Совместная проверка налоговой инспекции и Гострудинспекции вынудила частное охранное предприятие в Мелеузе официально оформить 72 сотрудников и доплатить в бюджет более 10 млн рублей. Поводом для проверки стала жалоба охранника, который работал в школе без трудового договора, сообщили в УФНС по Башкортостану.

Заявитель рассказал, что с сентября 2025 года трудится в ЧОП без оформления, а на других объектах предприятия нелегально заняты еще как минимум шесть человек.

В ходе проверки выяснилось: охранное предприятие получило личные карточки на 63 сотрудников, обеспечивало круглосуточную охрану 48 объектов, но в официальной отчетности значилось всего 12 работников. Это означало, что к охране учебных заведений допущены люди без справок об отсутствии судимости, медосмотров и обучения первой помощи.

В итоге предприятие предоставило инспектору труда 102 трудовых договора. Налоговики установили, что по 72 из них работодатель не перечислял НДФЛ и страховые взносы.

После вмешательства контролирующих органов ЧОП исполнил обязательства перед бюджетом и работниками. 

УФНС рекомендует гражданам перед трудоустройством проверять работодателя в реестре недобросовестных работодателей Роструда, а о фактах нелегальной занятости сообщать в налоговую, трудовую инспекцию или прокуратуру.

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