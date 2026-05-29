В Башкирии после жалобы охранника легализовали 72 работника ЧОП

Совместная проверка налоговой инспекции и Гострудинспекции вынудила частное охранное предприятие в Мелеузе официально оформить 72 сотрудников и доплатить в бюджет более 10 млн рублей. Поводом для проверки стала жалоба охранника, который работал в школе без трудового договора, сообщили в УФНС по Башкортостану.
Заявитель рассказал, что с сентября 2025 года трудится в ЧОП без оформления, а на других объектах предприятия нелегально заняты еще как минимум шесть человек.
В ходе проверки выяснилось: охранное предприятие получило личные карточки на 63 сотрудников, обеспечивало круглосуточную охрану 48 объектов, но в официальной отчетности значилось всего 12 работников. Это означало, что к охране учебных заведений допущены люди без справок об отсутствии судимости, медосмотров и обучения первой помощи.
В итоге предприятие предоставило инспектору труда 102 трудовых договора. Налоговики установили, что по 72 из них работодатель не перечислял НДФЛ и страховые взносы.
После вмешательства контролирующих органов ЧОП исполнил обязательства перед бюджетом и работниками.
УФНС рекомендует гражданам перед трудоустройством проверять работодателя в реестре недобросовестных работодателей Роструда, а о фактах нелегальной занятости сообщать в налоговую, трудовую инспекцию или прокуратуру.
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