Глава Башкирии рассказал, как регион помогает бизнесу преодолевать границы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о поддержке экспортного бизнеса в республике. По его словам, в 2025 году свою продукцию за рубежом продавали 1 145 башкирских компаний. Большинство из них — субъекты малого и среднего предпринимательства — 1 017.
Радий Хабиров привел наглядный пример того, как республика помогает предпринимателям развивать экспортную деятельность в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Компания «Медовз» сегодня — крупнейший экспортер башкирского мёда. Впервые на международный рынок они вышли в 2015 году, отправили за рубеж первую партию в 100 кг. Для сравнения, первая экспортная партия этого предприятия в 2026 году, которая уехала в Сербию, — уже 40,3 тонны. В 400 раз больше. Большую роль в этом успехе сыграл Центр поддержки экспорта РБ. Предприятию предоставили софинансирование на транспортировку продукции, помогли установить контакты с надежными дистрибьюторами, создать сайт на иностранном языке, выйти на международные маркетплейсы. Также команда прошла бесплатное обучение. Важно, что такую поддержку может получить любое наше предприятие», — сказал Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия наладила экспорт сельхозоборудования в Казахстан.
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