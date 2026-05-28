Систему обращения с отходами в Башкирии ждет масштабная трансформация

Документ, разработанный в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» определяет масштабную трансформацию данной системы в регионе до 2030 года.

Как следует из постановления за подписью премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, оказавшегося в распоряжении «Башинформа», через четыре года в республике должны сортировать 100% ежегодно образуемых отходов и захоранивать не более 50%. Также к 2030 году поставлена цель вовлекать в хозоборот не менее 68% отходов производства и потребления для вторичных ресурсов и сырья.

Отдельной задачей программы является создание системы утилизации «маркерных» отходов — так, к концу десятилетия планируется утилизировать до 97% отходов стекла, до 96,8% макулатуры, довести долю переработки отходов текстиля до 89,9%, а отработанных автошин — до 63,8%.

Предусмотрено строительство комплексов по обращению с ТКО на территории Краснокамского района и вблизи Уфы с ожидаемой датой ввода в 2029 году, возведение завода по переработке птичьего помета в органические удобрения в Дюртюлинском районе (2027 год), организация участков биокомпостирования и производства RDF-топлива в Ишимбайском, Туймазинском, Стерлитамакском, Мелеузовском и других районах, а также создание производства вторичного щебня из строительных отходов и завода по переработке текстиля в Уфе (2028 год).

Отмечается, что Башкортостан стал одним из первых субъектов страны, чья программа была согласована с Российским экологическим оператором (ППК «РЭО»).

Напомним, к 2030 году индекс использования вторичных ресурсов в республике должен составить 32%, в том числе в промышленности — 34%, в строительстве — 40%, в сельском хозяйстве — 50%.