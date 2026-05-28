Башкирские нефтяники представили на выставке в Уфе отечественные новинки нефтехимии

На 34-й выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2026» в Уфе башкирские нефтяники представили несколько новых высокотехнологичных отечественных продуктов. Экспозицию «Башнефти» осмотрели гости выставки и правительственная делегация во главе с Заместителем Премьер-министра Правительства РБ — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым. Оценивая представленные разработки, он отметил высокий уровень импортонезависимости предприятий республиканского ТЭК.

На стенде экспонировались три ключевые новинки. Первая – собственные катализаторы гидроочистки бензинов. Они эффективно удаляют сернистые и азотистые соединения, а их эксплуатационный цикл увеличен в полтора раза. Вторая новинка – дорожные битумы нового поколения PG 64-28. Этот материал специально создан для выдерживания резких перепадов температур и высоких транспортных нагрузок. По заявлению компании, срок службы дорожного полотна с таким битумом достигает 12 лет.

Третья – премиальные смазочные материалы под брендом Rosneft, в линейку которых вошли трансмиссионные жидкости и моторные масла. Производитель гарантирует сохранение свойств даже при экстремальных нагрузках и надёжную защиту двигателя и трансмиссии от износа.

– Производство продукции нефтепереработки и нефтехимии, как новинок, так и основной продукции, на предприятиях «Башнефти» обладает полным технологическим суверенитетом. Это крайне важно для обеспечения надежных поставок всей линейки производимых продуктов для потребителей по всей стране и, конечно, нашего региона, – рассказал представитель нефтеперерабатывающего комплекса компании в Уфе Владимир Осинцев.

На интерактивных панелях стенда посетителям также показали основную линейку продукции уфимских НПЗ: высокоэкологичные бензины «Евро-5», а также АИ-95, АИ-98 и АИ-100 марки «Евро-6». Вне Башкортостана эти бензины продаются также в 14 регионах России. Кроме того, представлена гранулированная техническая сера, которая используется для удобрений, продукты органического синтеза и базовые полимеры: фенол, ацетон, кумол, полиэтилен, полипропилен. Отдельно стоит синтетический этиленпропиленовый каучук (СКЭПТ) – его в России выпускает только нефтехимический комплекс предприятия в Уфе. Всего же компания производит более 230 наименований продукции нефтепереработки и нефтехимии.