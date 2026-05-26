Сторонами соглашения выступили ООО «Газпром трансгаз Уфа» под руководством генерального директора Шамиля Шарипова, Уфимский государственный нефтяной технический университет в лице ректора Олега Баулина и ООО «ЭНТЭ» во главе с президентом Группы компаний Юрием Седелевым.



Новая структура станет постоянно действующей площадкой для прорывных исследований. Центр сфокусируется на проведении комплексных прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В перечень приоритетных направлений входят: внутритрубные роботизированные диагностические комплексы и их компоненты; морские робототехнические комплексы; беспилотные авиационные системы; технологии производства новых материалов для акустических диагностических систем; экспериментальное и расчетное определение напряженно-деформированного состояния объектов.



Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил, что подготовка к этому событию шла давно:

– В целях создания единой системы управления техническим состоянием магистральных газопроводов требуется внедрение решений на основе больших данных и обеспечения мониторинга состояния трубопроводов в режиме реального времени. Данную задачу позволяют решить современные роботизированные диагностические комплексы. Подтвержденная высокая эффективность отечественного робота-дефектоскопа позволяет рассматривать его как основу для масштабирования решений. В рамках кооперации с опорным вузом «Газпрома» и «ЭНТЭ» инициировано создание научно-исследовательского центра для решения актуальных задач отрасли.



– В наше время кадры решают все. Учитывая, что УГНТУ – это бренд, и я сам являюсь выпускником нефтяного, мы решили на базе этого вуза создать научно-исследовательский центр. Он будет заниматься разработкой технологий и вовлекать студентов в эту деятельность, чтобы мы могли сразу готовить квалифицированные кадры для работы с нашими революционными роботами на производстве, – подчеркнул президент Группы компаний «ЭНТЭ» Юрий Седелев.



Стороны договорились о привлечении талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в области робототехники и мехатроники, а также организации стажировок и создании рабочих мест для молодых специалистов из числа выпускников университета.