В Башкирии финансирование программы стажировки выпускников увеличили на 22%

В 2026 году при финансовой поддержке республики работодатели смогут привлечь на стажировку более 130 выпускников вузов и ссузов. На эти цели из бюджета Башкирии выделено 10,9 млн рублей – на 22% больше, чем годом ранее, сообщает правительство РБ.
«В 2026 году компания может рассчитывать на поддержку в размере до 243,6 тысячи рублей на каждого стажера. То есть в течение полугода – это максимальный срок программы стажировки – работодатель может возместить такую сумму затрат на заработную плату начинающего специалиста», – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова.
Министр отметила, что в Башкирии программа, поддерживающая выпускников и их наставников, реализуется с 2009 года. Это один из эффективных механизмов содействия молодежной занятости, что является ключевой задачей нацпроекта «Кадры». За эти годы в программе приняли участие около 17 тысяч молодых специалистов.
Работодателю, участвующему в мероприятии, компенсируются затраты на заработную плату стажера – до минимального размера оплаты труда и начислений в фонд оплаты труда (в 2026 году – 40,6 тыс. рублей в месяц).
В настоящее время 8,5 млн рублей уже законтрактовано, заключены договоры с 64 работодателями на стажировку 100 выпускников.
Ранее сообщалось, что в Башкирии учредили Ассоциацию менеджеров по управлению персоналом.
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