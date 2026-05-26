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11:01 (UTC+5), 26 Мая 2026

Компания «Транснефть» представила на выставке в Уфе образцы своей продукции

Компания «Транснефть» представила на выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2026» продукцию, созданную в рамках программы импортозамещения.

Фото: Евгения Немкова | предоставлено пресс-службой АО «Транснефть – Урал»

Посетители могут увидеть макеты магистрального насоса и блока измерения качества нефти и нефтепродуктов, плотномер, машину для безогневой резки труб, горелочное устройство для котельных. Все это оборудование компания предлагает предприятиям не только топливно-энергетического комплекса, но и других отраслей. На выставке «Транснефть» традиционно представляет одно из ее наиболее крупных дочерних обществ – АО «Транснефть – Урал».

Располагая собственными производственными подразделениями, которые укомплектованы высококвалифицированными специалистами и оснащены современным оборудованием, компания полностью локализовала производство широкого спектра высокотехнологичной продукции. Многие ее образцы неоднократно демонстрировались на российских и зарубежных выставках, отмечены наградами различных конкурсов.

– Сегодня компания выпускает несколько тысяч наименований оборудования и аппаратуры. Эти изделия отличаются высоким качеством и надежностью, они широко внедряются на производстве, в том числе и на нашем предприятии, и хорошо себя зарекомендовали, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев.

Развивая собственные производственные подразделения, расширяя номенклатуру продукции, «Транснефть» сотрудничает с другими российскими компаниями. В частности, достигнуты большие успехи в создании электродвигателей для оснащения перспективных отечественных локомотивов и судов.

Работу в области импортозамещения компания начала более 10 лет назад. Успешная реализация этой программы позволила исключить влияние внешних факторов, а значит и устранить многие риски для реализации проектов по развитию системы магистральных трубопроводов. А эти проекты важны не только для «Транснефти», но и для всей России, особенно в условиях перенаправления энергетических потоков.

Евгения Немкова предоставлено пресс-службой АО «Транснефть – Урал»
Евгения Немкова предоставлено пресс-службой АО «Транснефть – Урал»
Фото: Евгения Немкова | предоставлено пресс-службой АО «Транснефть – Урал»
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