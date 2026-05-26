«Газпром трансгаз Уфа» представил инновационные технологии диагностики и ремонта газопроводов

В центре стенда – робот-дефектоскоп нового поколения производства компании «ЭНТЭ». Комплекс не имеет аналогов в мире и выполняет задачу по обеспечению автоматической фиксации результатов внутритрубной диагностики в автоматизированном и ручном режимах. «ЭР2Д2» может проводить обследование состояния газопровода и сварных соединений без их дополнительной очистки, в том числе на участках, не подготовленных к проведению ВТД с применением снарядов-дефектоскопов.
Широкому профессиональному сообществу представлена совместная разработка предприятия и Уфимского компрессорного завода – опорно-центрирующее устройство для магистральных трубопроводов. Оно предназначено для удержания и точного позиционирования трубопроводов диаметром 300-700 мм при проведении сварочно-монтажных работ на локальных участках магистральных трубопроводов, выполняемых с заменой «катушек» или отдельных труб, без использования тяжеловесных кранов-трубоукладчиков. Как отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, инновационная технология направлена на повышение уровня производственной безопасности, аттестована в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» и успешно используется на линейных объектах компании.
В состав экспозиции вошли также макеты установки для гравиметрических исследований коррозионных процессов, инфраструктурное ИТ-оборудование, комплексы промышленной безопасности, а также мониторинга подпленочной коррозии внешней поверхности магистральных газопроводов и ее скорости.
Ежегодная традиция форума – открытие новых объектов и производств в разных точках Башкортостана в режиме реального времени. В рамках церемонии состоялся торжественный пуск в работу газораспределительной станции «Русский Юрмаш».
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов выразил искреннюю признательность за реализацию масштабного проекта Правительству Республики Башкортостан, ПАО «Газпром» и Единому оператору газификации. Он подчеркнул, что подача газа через ГРС устранит наметившийся дефицит мощностей газоснабжения и создаст благоприятные условия для комплексного развития территорий, открыв широкие перспективы для социального и промышленного освоения Уфимской городской агломерации.
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