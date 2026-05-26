Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:23 (UTC+5), 26 Мая 2026

«Газпром трансгаз Уфа» представил инновационные технологии диагностики и ремонта газопроводов

На международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» состоялась презентация объединенной экспозиции ООО «Газпром трансгаз Уфа», российских производителей и опорного вуза компании, которая отражает современные подходы к диагностике и ремонту магистральных газопроводов и оборудования.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | предоставлено пресс-службой компании

В центре стенда – робот-дефектоскоп нового поколения производства компании «ЭНТЭ». Комплекс не имеет аналогов в мире и выполняет задачу по обеспечению автоматической фиксации результатов внутритрубной диагностики в автоматизированном и ручном режимах. «ЭР2Д2» может проводить обследование состояния газопровода  и сварных соединений без их дополнительной очистки, в том числе на участках, не подготовленных к проведению ВТД с применением снарядов-дефектоскопов.

Широкому профессиональному сообществу представлена совместная разработка предприятия и Уфимского компрессорного завода – опорно-центрирующее устройство для магистральных трубопроводов. Оно предназначено для удержания и точного позиционирования трубопроводов диаметром 300-700 мм при проведении сварочно-монтажных работ  на локальных участках магистральных трубопроводов, выполняемых с заменой «катушек» или отдельных труб, без использования тяжеловесных кранов-трубоукладчиков. Как отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, инновационная технология направлена на повышение уровня производственной безопасности, аттестована в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» и успешно используется  на линейных объектах компании.

В состав экспозиции вошли также макеты установки для гравиметрических исследований коррозионных процессов, инфраструктурное ИТ-оборудование, комплексы промышленной безопасности, а также мониторинга подпленочной коррозии внешней поверхности магистральных газопроводов и ее скорости.

Ежегодная  традиция форума – открытие новых объектов и производств в разных точках Башкортостана в режиме реального времени. В рамках церемонии состоялся торжественный пуск в работу газораспределительной станции «Русский Юрмаш».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов выразил искреннюю признательность за реализацию масштабного проекта Правительству Республики Башкортостан, ПАО «Газпром» и Единому оператору газификации. Он  подчеркнул, что подача газа через ГРС устранит наметившийся дефицит мощностей газоснабжения и создаст благоприятные условия для комплексного развития территорий, открыв широкие перспективы для социального и промышленного освоения Уфимской городской агломерации. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа» предоставлено пресс-службой компании
Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | предоставлено пресс-службой компании
1 из 8
Реклама. ООО «Газпром трансгаз Уфа». ИНН 0276053659
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru