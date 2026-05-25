В Уфе за год выбор квартир в аренду вырос на 18%

За год предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в столице Башкирии увеличилось на 18%. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», особенно заметно вырос выбор студий (+29%), двухкомнатных (+27%) и однокомнатных квартир (+15%).
При этом арендные ставки в Уфе остаются одними из самых доступных среди крупных городов России. В апреле 2026 года средняя стоимость аренды квартиры в городе составила 25,2 тысячи рублей в месяц — столько же, сколько в Краснодаре, и меньше, чем в Казани, Новосибирске или Екатеринбурге.
Аналитики связывают рост предложения с выходом на рынок инвестиционных квартир в новостройках, которые собственники приобретали под сдачу. По всей России доля объявлений напрямую от собственников достигла 52%, что позволяет арендаторам экономить при переезде.
Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 регионов по цифровизации сделок с недвижимостью.
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