В Уфе стартует нефтегазохимическая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

26 мая в выставочном комплексе «Уфа Экспо» начинает работу 34-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых событий России.

Мероприятие посвящено внедрению и реализации Национального проекта «Новые материалы и химия».

В работе Форума примут участие Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации М.Н. Юрин, руководство Республики Башкортостан, руководители министерств субъектов Российской Федерации, делегации зарубежных стран. О высоком статусе мероприятия свидетельствует география участников: 10 стран мира. Ожидается участие специалистов из Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Индии и других государств.

На экспозиции, насчитывающей 270 компаний, продемонстрируют полный технологический цикл: от поиска и разработки недр до новейших технологий переработки и оборудования. В рамках деловой программы состоятся 60 мероприятий с участием 550 федеральных и региональных спикеров.

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум продолжат свою работу до 29 мая.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.