Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:09 (UTC+5), 25 Мая 2026

В Уфе стартует нефтегазохимическая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Фото: ООО "БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | предоставлено пресс-службой

26 мая в выставочном комплексе «Уфа Экспо» начинает работу 34-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум  — одно из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых событий России.

Мероприятие посвящено внедрению и реализации Национального проекта «Новые материалы и химия».

В работе Форума примут участие Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации М.Н. Юрин, руководство Республики Башкортостан, руководители министерств субъектов Российской Федерации, делегации  зарубежных стран. О высоком статусе мероприятия свидетельствует география участников: 10 стран мира. Ожидается участие специалистов из Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Индии и других государств.

На экспозиции, насчитывающей 270 компаний, продемонстрируют полный технологический цикл: от поиска и разработки недр до новейших технологий переработки и оборудования. В рамках деловой программы состоятся 60 мероприятий с участием 550 федеральных и региональных спикеров.

Международная выставка  «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум продолжат свою работу до 29 мая.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.

ООО "БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" предоставлено пресс-службойООО "БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" предоставлено пресс-службой
Фото: ООО "БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | предоставлено пресс-службой
Реклама. ООО "БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ". ИНН 0272012500
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru