В Башкирии на продажу выставили площадку под АЗС на трассе Р-240

В Кушнаренковском районе Башкирии выставили на продажу земельный участок под АЗС. Об этом сообщает управление Росимущества в РБ.

Площадь земельного участка 20 тысяч квадратных метров, он расположен по адресу: Кушнаренковский район, поселок Субай, территория автозаправочной станции. Участок находится у автодороги Р-240. Подъезд к Уфе от автотрассы «М-12 – Восток».

Начальная цена – 72,6 млн рублей. Заявки принимают до 26 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в городе Башкирии построят АЗС с придорожным сервисом.