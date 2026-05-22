В Башкирии МТП может ремонтировать до 80 тракторов и комбайнов

Площадь МТП составляет 10 тысяч квадратных метров. Современная отапливаемая мастерская предназначена для ремонта сельскохозяйственной техники и автомобилей (более 30 единиц зерноуборочных комбайнов и более 45 единиц энергонасыщенных тракторов и агрегатов к ним). Комплекс МТП включает в себя: стоянки с твердым покрытием для техники, склады запасных частей и удобрений, АЗС, административное здание, столовую. Будет создано дополнительно 20 рабочих мест.
Справка
Группа компаний «Урожай» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Башкортостана. Основными направлениями деятельности являются растениеводство и животноводство. На предприятиях группы в Стерлитамакском, Аургазинском, Кармаскалинском, Благоварском, Чишминском, Кушнаренковском и Гафурийском районах работает 2150 человек. Посевные площади – 194 тысячи гектаров, поголовье крупного рогатого скота: дойное стадо (коровы и нетели) – 9000 голов; молодняк КРС – 12 000 голов. На территории республики ГК «Урожай» реализовала три крупных приоритетных инвестиционных проекта с объемом вложенных инвестиций 9 млрд рублей.
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