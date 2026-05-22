Правительство России одобрило расширение сотрудничества Башкирии и Абхазии

Кабмин России одобрил предложение правительства Башкирии о внесении изменения в соглашение о международных и внешнеэкономических связях с правительством Республики Абхазия. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет об актуализации базового документа в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах, который был заключен между республиками 12 апреля 2023 года.

Как пояснила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева, поправки в соглашение, подписанное ранее Главой РБ Радием Хабировым по поручению минэкономразвития России, необходимы для реализации масштабных совместных планов, которые обсуждались между Россией и Абхазией на первом инвестиционном Абхазском форуме в 2023 году.

«Председателем правительства подписано распоряжение правительства Российской Федерации о внесении изменений в соглашение о международных и внешнеэкономических связях с правительством Республики Абхазия. Документ был подписан протоколом на первом инвестиционном Абхазском форуме при участии первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, – отметила в беседе с корреспондентом «Башинформа» Маргарита Болычева. — По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова мы активно развиваем сотрудничество с дружественными странами. С момента подписания ведем совместную работу в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. К примеру, многие практикующие сейчас абхазские врачи получили образование в Башкирском государственном медицинском университете. Турпоток между республиками за последние несколько лет вырос в два раза, в Уфе открылся Российско-абхазский культурный центр. Плотная работа идет и по развитию торгово-экономических отношений. В наших магазинах можно встретить качественные, популярные товары, производимые в Республике Абхазия. А в магазинах Абхазии – продукцию из Башкортостана. Например, большая часть пластмассовых изделий, поставляемых в Абхазию, производится у нас. Поскольку Башкортостан является одним из передовых регионов страны, участвующих в инфраструктурной поддержке, в том числе Республики Абхазия, Башкирия была приглашена администрацией президента России для участия в одном из крупнейших инфраструктурных проектов на территории Абхазии».

По словам Маргариты Болычевой, одобренное главой федерального кабмина распоряжение подтверждает статус Башкортостана как серьезного игрока на рынке международных отношений РФ, на которого возлагаются особые полномочия и ответственность по развитию экономического сотрудничества с другими странами. В частности, у региона уже сформирован целый пакет предложений для абхазской стороны.

Министр также отметила, что федеральное правительство поддерживает Башкортостан, расширяя нормативно-правовую базу для комфортной и безопасной деятельности регионального бизнеса за рубежом. Благодаря прямым контактам и коммуникациям первых лиц республики — главы региона и премьер-министра правительства — местным предприятиям и частному бизнесу становится проще выходить на новые международные рынки.