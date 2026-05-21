В Стерлитамаке запустили передвижную экологическую лабораторию для мониторинга воздуха

Новый мобильный комплекс, который запустила Башкирская содовая компания, позволяет оперативно проводить отбор и анализ проб атмосферного воздуха в жилых районах Стерлитамака и вблизи промышленных площадок предприятия – на границах санитарно-защитной зоны предприятия.

Передвижная лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием, с помощью которого возможно в оперативном режиме определять концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере. Среди контролируемых показателей – оксиды азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, а также летучие органические соединения, включая бензол, толуол, хлороформ и ксилолы. В общей сложности мобильная лаборатория позволяет отслеживать 18 параметров качества атмосферного воздуха. В перспективе этот список будет расширен.

«Для предприятия вопросы экологии и промышленной безопасности остаются безусловным приоритетом. Внедрение передвижной лаборатории позволяет нам повысить оперативность контроля и обеспечить максимальную прозрачность экологического мониторинга», – отмечает врио директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии БСК Ильдар Мухамедьянов.

Одно из главных преимуществ комплекса – его мобильность. Благодаря автоматизированным системам первые результаты измерений специалисты получают непосредственно на месте отбора проб. Анализ по основным компонентам занимает около 20 минут.

Для автономной работы в полевых условиях лаборатория оснащена бензогенератором, поэтому проводить замеры можно даже в удаленных местах без доступа к стационарному электроснабжению.

Запуск передвижной экологической лаборатории – часть последовательной работы компании по модернизации природоохранной инфраструктуры. Для предприятия это еще один шаг к повышению экологической прозрачности и укреплению доверия жителей города.