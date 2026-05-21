В Башкирии за 3 месяца заявления о банкротстве подали 5,5 тысячи жителей

В первом квартале 2026 года в Башкирии резко выросло число дел о банкротстве физических лиц. По данным Арбитражного суда, в суд поступило 5495 заявлений — это на 16% больше, чем год назад.
Как сообщили в Росреестре по РБ, процедура реализации имущества (когда имущество продают для погашения долгов) была введена для 4388 человек. Дисквалифицировано 17 арбитражных управляющих.
Ведомство обнаружило множество нарушений закона о банкротстве. Чаще всего встречаются неправильные действия при продаже имущества должника, необоснованное затягивание сроков процедуры, игнорирование требований кредиторов, даже если у должника есть деньги для выплат.
Эксперты советуют должникам занимать активную позицию, вовремя предоставлять информацию об имуществе и доходах. От этого зависит, освободит ли суд от долгов.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Башкирии было дисквалифицировано 37 арбитражных управляющих.
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