Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:26 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Башкирии за 3 месяца заявления о банкротстве подали 5,5 тысячи жителей

Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

В первом квартале 2026 года в Башкирии резко выросло число дел о банкротстве физических лиц. По данным Арбитражного суда, в суд поступило 5495 заявлений — это на 16% больше, чем год назад.

Как сообщили в Росреестре по РБ, процедура реализации имущества (когда имущество продают для погашения долгов) была введена для 4388 человек. Дисквалифицировано 17 арбитражных управляющих. 

Ведомство обнаружило множество нарушений закона о банкротстве. Чаще всего встречаются неправильные действия при продаже имущества должника, необоснованное затягивание сроков процедуры, игнорирование требований кредиторов, даже если у должника есть деньги для выплат.

Эксперты советуют должникам занимать активную позицию, вовремя предоставлять информацию об имуществе и доходах. От этого зависит, освободит ли суд от долгов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Башкирии было дисквалифицировано 37 арбитражных управляющих.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru