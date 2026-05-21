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12:29 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Башкирии утвердили перечень товарных рынков

Соответствующее распоряжение подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

В Башкирии утвердили перечень товарных рынков республики для содействия развитию конкуренции. В перечень вошли:

  • Рынок производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции крестьянских (фермерских) хозяйств; 
  • Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;
  • Рынок оказания медицинских услуг;
  • Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;
  • Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
  • Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения;
  • Рынок торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах;
  • Рынок гостиничных услуг;
  • Рынок оказания услуг по общественному питанию.

    Также документом утверждается «дорожная карта» (план мероприятий) по содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан на 2026-2030 годы.

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