В Башкирии число ипотечных сделок выросло на 46%

В Башкортостане за первые четыре месяца 2026 года число ипотечных сделок выросло на 46% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Росреестре по РБ. В статистику включены кредиты, выданные на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке.

Всего с начала года было оформлено 28 603 сделки, и более 90% из них — в электронном виде.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 регионов по цифровизации сделок с недвижимостью.