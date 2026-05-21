В Башкирии число ипотечных сделок выросло на 46%

В Башкортостане за первые четыре месяца 2026 года число ипотечных сделок выросло на 46% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Росреестре по РБ. В статистику включены кредиты, выданные на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке.
Всего с начала года было оформлено 28 603 сделки, и более 90% из них — в электронном виде.
Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 регионов по цифровизации сделок с недвижимостью.
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